Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбук.

"Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів" , - написав Зеленський.

Президент заявив, що вірить у швидке повернення Сенцова додому.

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Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченко засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

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