Завтра на Львівщині прощатимуться з бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Жовківської райдержадміністрації.

"О 07:00 год. кортеж із тілом загиблого Героя прибуде у с.Малехів. Маршрут кортежу буде пролягати такими селами: В. Грибовичі, с. Гряда, с.В. Дорошів, смт Куликів, с. Смереків, с. Сопошин, м.Жовква, с.Воля-Висоцька, с.Добросин, с. Липник, м.Рава-Руська, с. Синьковичі, с.Гійче, с. Волиця", - йдеться в повідомленні.

Завтра ввечері тіло Володимира Салітри привезуть в рідне село, де відбудеться парастас. Поховають військовослужбовця в понеділок, 15 липня.

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Володимир Салітра народився 24.07.1989 року. Рано втратив батьків. З 2016 року перебував в лавах ЗСУ. Воїн загинув 11 липня пізно ввечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області в результаті смертельного кульового поранення завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися брат і сестра.