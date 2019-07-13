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13.07.19 21:04

США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство

Посольство США в Україні з нагоди дня народження Олега Сенцова, що припадає на 13 липня, закликало Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів.

США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші думки разом із Олегом Сенцовим, який проводить свій день народження ув'язненим в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова та приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.

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США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політвязнів, - посольство 01

Нагадаємо, 13 липня українському кінорежисеру Олегу Сенцову виповниться 43 роки і це вже 6 день народження, який Олег зустрічає у російському ув’язненні. Заходи з нагоди дня народження Олега Сенцова цього тижня відбуваються в різних містах світу.

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