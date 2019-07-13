Партії вже витратили на передвиборчу кампанію понад 500 мільйонів гривень, - ЧЕСНО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху ЧЕСНО.

Громадські працівники зазначають, що дізнатися про те, хто ж профінансував виборчу кампанію, в більшості випадків неможливо ще як мінімум місяць, бо "партії збирали кошти на поточні рахунки і вже потім переспрямовували ці гроші на рахунки виборчих фондів".

"Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково в серпні (коли партії подадуть в НАЗК звіти за другий квартал 2019 року) і в листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які будуть включати внески за липень)", - зазначається в повідомленні.

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Станом на 10 липня політичні партії зібрали на виборчу кампанію понад 568 млн гривень, а витратили - 506 млн. Сума згодом виросте, адже звіти декількох партій ще не оприлюднені.

Найбільше коштів на поточний рахунок виборчого фонду зібрала "Радикальна партія Олега Ляшка" - 98,2 млн грн. "Слуга народу" зібрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72,2 млн, "Опозиційний блок" - 69 млн, "Європейська Солідарність" - 47,3 млн, "Батьківщина" - 35,4 млн.

За обсягами витрат "Слуга народу" випередила "Радикальну партію", витративши 96,9 млн грн. "Радикальна партія Олега Ляшка" при цьому - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 61,2 млн, "Опозиційний блок" - 55 млн, "Європейська Солідарність" - 47,2 млн, "Батьківщина" - 35 млн.

ЧЕСНО також зазначає, що проміжний фінансовий звіт подала також "Опозиційна платформа - За життя", однак відкрити їхній звіт з технічних причин поки неможливо.

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"Традиційно партії найбільше витрачають на рекламу в ЗМІ, перш за все на телебачення. На це витратили 411,5 млн гривень, або 81% від загального обсягу витрат партій", - йдеться в повідомленні.

Кінцевий термін подачі фінансових звітів - понеділок, 15 липня. Ці звіти мають містити дані про доходи та витрати з рахунків виборчих фондів з моменту їх відкриття і до 10 липня включно. Повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.