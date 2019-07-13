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13.07.19 23:40

Українські спортсменки здобули ще два золота Всесвітньої Універсіади

У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в італійському Неаполі дві золоті та срібну медалі вибороли українці.

Українські спортсменки здобули ще два золота Всесвітньої Універсіади

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, легкоатлетка Юлія Чумаченко стала переможницею Всесвітньої Універсіади в стрибках у висоту, подолавши висоту 1,94 метри, Ірина Геращенко показала другий результат у тій само дисципліні - 1,91 метри.

Золоті нагороди також завоювала жіноча збірна України в естафеті 4х400 метрів. Естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голеневої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник фінішувала першою з результатом 3 хвилини 30,82 секунди.

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"Срібло" дісталося мексиканкам (3.32,63), "бронза" - австралійкам (3.34,01).

В активі збірної України в Неаполі 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових медалей.

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