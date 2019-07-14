Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час розмитнення партій імпортних товарів у морських портах, зокрема автомобілів, досі існують близько двох десятків злочинних схем, до яких причетні працівники правоохоронних органів. У моєму розпорядженні також чимало фактів, які свідчать, що вони організували блокування митного оформлення автівок приватними особами без дачі хабара. Якщо дати хабар, таке оформлення триває лише один день і платиш менший розмір податку. Усе задокументовано на 150 аркушах, додається також низка кримінальних проваджень, розпочатих Одеською облпрокуратурою", - зазначив у виступі на нараді в Одеському порту керівник Асоціації експедиторів України Віктор Берестенко.

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Вислухавши його, глава держави запропонував передати пакет документів виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову і доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів, який представляє інтереси понад 150 юридичних осіб - учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Зеленський також запропонував прокурору Одеської області Олегу Жученку пояснити, на яких підставах блокується розмитнення товарів у портах, а деколи й вилучаються правоохоронцями контейнери з імпортними товарами, "поки не буде встановлено законність їхніх поставок".

Зі свого боку, Жученко пояснив, що факти вилучення товарів справді є, "але протоколи оглядів та вилучень товарів із портових причалів, до чого іноді залучають працівників прокуратури, супроводжуються відповідними ухвалами судів, у прокуратурі наявні відповідні пакети документів щодо законності дій працівників прокуратури".

Глава держави запропонував перевірити факти, що стали відомими під час наради з розвитку морських портів, і ліквідувати злочинні "схеми" розмитнення товарів. Протягом тижня прокурору Жученку запропоновано надати такі документи, зокрема про сплату юридичними особами митних платежів на мільйони гривень.

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