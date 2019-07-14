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14.07.19 08:32

За добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ за минулу добу 15 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, із них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також терористи відкривали вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

За добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зазнали поранень. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; поруч із Опитним - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; по околиці Новотроїцького - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; в районі Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; поблизу Пісків - із міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета; поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції було обстріляно 5 разів: двічі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів; поруч із Новоолександрівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; двічі неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і ручних протитанкових гранатометів.

За даними української розвідки, 13 липня одного бойовика поранено.

"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій українських захисників: двічі біля Широкиного зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ООС було обстріляно двічі: поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Зайцевого - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

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