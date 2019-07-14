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14.07.19 08:49

У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні

У партії "Слуга народу" планують провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради вже в серпні.

У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. П'ятнадцятого (серпня. - Ред.) - це так, може, ще рано... До речі, хороша ідея, прив'язати це до Дня Незалежності", - сказав Корнієнко.

Згідно з Конституцією, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто "не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів".

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