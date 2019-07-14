ЦВК вперше опублікувала на сайті фото всіх кандидатів-мажоритарників

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таких ОВО в Україні наразі 199, а балотуються в них 3 220 осіб. Тобто в середньому - 16 осіб на місце. У списках партій - ще 2 747 кандидатів. Тобто загалом кандидатів - 5 967 або ж 13 осіб на місце під куполом Верховної Ради.

У громадському русі "Чесно" зазначають, що оприлюднення фото кандидатів "дозволить не лише побачити фотографії лідерів перегонів, але і краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих "клонів", які можуть спотворити результати волевиявлення громадян. Раніше виборці могли побачити портрети кандидатів-мажоритарників у своєму окрузі лише на інформаційних плакатах на виборчих дільницях".

Знайти кандидатів у нардепи у своєму окрузі можна за цим посиланням. Знайти кандидатів там можна трьома способами: за алфавітом, у списку партії або ж за номером виборчого округу.

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