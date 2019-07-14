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14.07.19 11:19

Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей

Станом на ранок неділі, 14 липня, в лікарнях Одеської області залишаються 15 осіб, зокрема 14 дітей, які отруїлися в таборі смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 14 липня в лікувальних установах перебуває 15 осіб (із них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

Як повідомлялося, 12 липня 46 дітей, які відпочивали в ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик-2" в смт Сергіївка, госпіталізовано з отруєнням.

Отруєння сталося в ніч на 12 липня. Загалом у таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням табору й інспекцією закладу щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів із відбором проб для проведення лабораторних досліджень.

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