Потяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною та Росією, зокрема залізничне, коли відбувається транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС, зокрема у рамках Угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав він в ефірі ток-шоу "Опозиція" (проект телеканалів "Наш" і "Україна").

Водночас про відновлення авіасполучення не йдеться.

Коментуючи слова одного з глядачів програми про те, що після заборони на авіасполучення найприбутковішим напрямком "Укрзалізниці" став маршрут Київ - Москва, Гройсман сказав, що такі санкції було введено у відповідь на російську агресію.

"Росія напала на Україну, це наш ворог. Тому ці обмеження, зокрема на авіасполучення, діятимуть доти, доки РФ не піде з території України", - повідомив Гройсман.

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