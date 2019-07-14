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14.07.19 13:07

Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення після відповідного заклику президента Володимира Зеленського.

Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це Власов повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.
У понеділок направлю цю заяву до Кабінету Міністрів України.
Честь маю, полковник Олександр Власов", - написав він.

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Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

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6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити  жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.

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