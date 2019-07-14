Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Новолуганського, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку противник від початку доби з боку окупованого населеного пункту Сміле протягом півгодини обстрілював обладнані поблизу Кримського опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, з о пів на першу ночі ворог майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого.

Міномет 82-го калібру і автоматичні гранатомети окупанти після 11:00 використовували під час обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Новолуганського.

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На Донецькому напрямку вночі і вранці було неспокійно неподалік Широкиного, де російсько-окупаційні війська з боку Саханки двічі застосовували стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, від початку поточної доби унаслідок обстрілів втрат у лавах Об'єднаних сил немає. Втрати ворога унаслідок вогню з боку наших військ уточнюються.

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