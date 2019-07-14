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14.07.19 13:56

Двох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому. ВІДЕО+ФОТО

Кандидат від партії "Слуга народу" у 190-му виборчому окрузі Олексій Жмеренецький заявив, що йому погрожували вбивством, якщо він не зніме свою кандидатуру. Відповідну заяву прийняв Шепетівський відділ поліції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новини. Хмельницький", на своїй сторінці Олексій Жмеренецький написав:

"Сьогодні, 13 липня 2019 року, біля мого виборчого штабу в місті Шепетівка до мене підійшли дві людини і погрожували мені вбивством, якщо я не зніму свою кандидатуру з виборчої кампанії. Я чітко розумію, що таким чином на мене чиниться тиск моїми опонентами".

Згідно з текстом заяви в поліцію, інцидент стався 13 липня 2019 року о 16:10 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 6 (біля будинку побуту). До Олексія підійшло двоє невідомих чоловіків, які назвалися "представниками кримінального світу" і погрожували фізичною розправою в разі, якщо він не відмовиться балотуватися кандидатом у народні депутати України у виборчому одномандатному окрузі №190. На прохання пояснити, кого саме представляють ці особи, вони відповіли, що "верхівку кримінального світу".

"Цих людей я бачив вперше. Вони досить серйозно і переконливо висловили погрозу, тому я вважаю, що існують реальні підстави для побоювання за безпеку мого життя і здоров'я", - сказав кандидат.

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Як повідомили в штабі кандидата, з огляду на інцидент, у Шепетівку вже прибув начальник ГУНП у Хмельницькій області, полковник поліції Василь Віконський.

Наразі вдалося встановити номерні знаки і власника автомобіля, на якому приїхали чоловіки, які погрожували Олексію, а також отримати відео з камери спостереження. На ньому зафіксовано сам інцидент. Переглянути його можна нижче. Виборчий штаб Олексія Жмеренецького просить звернутися в поліцію, якщо вам вдасться упізнати чоловіків.

Оновлено: згідно з інформацією пресслужби Жмеренецького, поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у погрозах кандидату в депутати.

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