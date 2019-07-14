Від початку року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів за аліментами, - Мін'юст

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мін'юсту, про це 10 липня повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки реалізації ініціативи "Чужих дітей не буває".

Загалом розмір боргу, який стягнуто на користь дітей, перевищив 7,8 млрд грн.

Петренко зазначив, що одним із найдієвіших засобів впливу на боржників є заборона виїжджати за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю і полювати. Деякі неплатники погашали борги, щойно дізнавалися про накладення заборони.

У Мін'юсті розповіли, що наразі обмеження застосовано до 126 тис. осіб. У розшук оголошено 15 боржників.

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