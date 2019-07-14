Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.07.19 16:48

Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція. ФОТО

13 липня близько 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка та с. Сорочин Яр сталося зіткнення легкових автомобілів "Тойота Королла" і "ВАЗ-21099". Унаслідок ДТП 1 людина загинула, четверо травмовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція 01

У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-річна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різної тяжкості.

На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька наразі в тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ-21099".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція 02

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула. ФОТОрепортаж

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі обставини та причини автоаварії, а також з’ясовується, хто на момент зіткнення керував "Тойотою".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100