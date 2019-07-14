Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-річна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різної тяжкості.

На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька наразі в тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ-21099".

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За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі обставини та причини автоаварії, а також з’ясовується, хто на момент зіткнення керував "Тойотою".