Ворог вісім разів порушив режим припинення вогню від початку доби, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли - двічі поблизу Широкиного (зі стрілецької зброї), поруч із Новотроїцьким (зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), по околицях Богданівки (із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського (з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), у районі Зайцевого (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), двічі поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів).

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"Унаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня найманці російсько-терористичних військ 15 разів обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил, з них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також терористи відкривали вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двоє українських військовослужбовців дістали поранення.