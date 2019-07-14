Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством"

Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відповідаючи на запитання, коли парламент України позбудеться проблеми "кнопкодавства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парубій зазначив, що цього ще не встигли зробити через призначені на 21 липня позачергові вибори до парламенту, але Апарату Верховної Ради вже доручено вирішити всі технічні питання, щоб ввести хоча б сенсорну кнопку.

"І я сподіваюся, що Апарат знайде всі необхідні механізми, щоб у той період, коли не буде сесії – між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб у залі зробити переобладнання", - сказав Парубій.

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Голова ВР висловив сподівання, що "до кінця цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введено", і додав, що видасть відповідне розпорядження.