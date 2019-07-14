За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 етнічних українців, - Держміграції

Про це повідомили в Департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ДМСУ, зокрема, кількість осіб, які отримали громадянство України за територіальним походженням, минулого року становить 3388, тоді як у 2017 році таких було 3639, а в 2014 році - 6438 осіб. За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 осіб.

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Кількість осіб, які отримали громадянство України на підставі угод про спрощений порядок зміни громадянства, від початку поточного року становить лише 29, тоді як минулого року таких було 70, а в 2014 році - 125.

Прийнято до громадянства України за указом президента України цього року - 652, минулого - 983, а в 2014-му - 1339.