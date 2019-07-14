За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 етнічних українців, - Держміграції

Про це повідомили в Департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ДМСУ, зокрема, кількість осіб, які отримали громадянство України за територіальним походженням, минулого року становить 3388, тоді як у 2017 році таких було 3639, а в 2014 році - 6438 осіб. За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 осіб.
Кількість осіб, які отримали громадянство України на підставі угод про спрощений порядок зміни громадянства, від початку поточного року становить лише 29, тоді як минулого року таких було 70, а в 2014 році - 125.
Прийнято до громадянства України за указом президента України цього року - 652, минулого - 983, а в 2014-му - 1339.