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14.07.19 20:41

Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Телеканал "112 Україна", що належить Віктору Медведчуку, скасував показ стрічки проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" за рекомендацією Міжнародної редакційної ради.

Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

У повідомленні зазначається, що деякі співробітники отримують погрози у зв'язку з анонсом показу фільму, а в ніч на 13 липня будівлю телеканалу обстріляли з невстановленої зброї.

"Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів у разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що керівництво телеканалу звернулося із заявами до СБУ, ГПУ, МВС, а також до посольств країн G7 та міжнародних організацій "із проханням вжити заходів, щоб уникнути будь-яких незаконних дій стосовно телеканалу та його співробітників".

Нагадаємо, канал "112 Україна" 12 липня заявив про плани показати фільм проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", головними героями якого є президент РФ Володимир Путін і його кум Віктор Медведчук. Активіст Сергій Стерненко закликав пікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.

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