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14.07.19 21:19

Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

Події останніх місяців свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів взялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави.

Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас у стару систему координат країни-колонії, колонії Росії. Саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації Православної церкви України. Саме тому пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч. І щодо закону про мову відбуваються подання до Конституційного суду. Усе це називається одним словом – реванш", – переконаний Петро Порошенко.

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"Я і вся команда "Європейської Солідарності" – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним "спецназом" цей реванш зупинити. І в нас це точно вийде", – наголосив лідер партії.

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