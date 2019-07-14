Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков

Таку думку висловив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Фактам тижня" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про перейменування міст, сіл або вулиць "мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе", - тобто через місцевий референдум.

"На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є в місцевих жителів", - зазначив Разумков.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста. 11 липня він повідомив про відновлення пам'ятника.

19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, зміненого в межах декомунізації. Український інститут національної пам'яті звернувся в ГПУ у зв'язку з поверненням проспекту в Харкові імені радянського маршала Жукова.

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