Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону в мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальності", - написав Сердюков.
Він також запевнив, що оплатить лікування постраждалих.
Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Унаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її донька і водій авто перебувають у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.