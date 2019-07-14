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14.07.19 23:12

Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Глава полтавської організації партії "Слуга народу" Олексій Сердюков зізнався, що став учасником смертельної ДТП у Полтавській області.

Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону в мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальності", - написав Сердюков.

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Він також запевнив, що оплатить лікування постраждалих.

Глава полтавської організації Слуги народу Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих 01

Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Унаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її донька і водій авто перебувають у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.

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