Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом у депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

Зазначимо, що за 169 округом також балотується чинний нардеп від БПП Олександр Грановський.