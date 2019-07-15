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15.07.19 08:42

Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії України про зняття з виборів кандидата в народні депутати від "Слуги народу" у мажоритарному окрузі №169 (Харків) Олександра Куницького.

Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом у депутати.

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Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

Зазначимо, що за 169 округом також балотується чинний нардеп від БПП Олександр Грановський.

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