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15.07.19 09:22

Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили

У політичній партії "Слуга народу" заявили, що Олексій Сердюков не є членом політсили, а відтак і главою її обласної організації в Полтавській області.

Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці партії "Слуга народу" в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно: Олексій Сердюков не є главою організації партії "Слуга народу" в Полтаві, також він не є членом партії", - заявили в політсилі.

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Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом Слуги народу, - заява політсили 01

Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Внаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її дочка і водій авто у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.

Зі свого боку Олексій Сердюков, якого низка ЗМІ і громадських діячів у своїх публікаціях назвали головою Полтавської обласної організації партії "Слуга народу", на своїй сторінці в соцмережі фейсбук підтвердив факт вчинення ДТП.

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