Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 24 особи, під час пожеж - 31, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня відбулися 3 надзвичайні ситуації, унаслідок яких загинула 1 особа і постраждали 62 особи.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 16 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 47 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 556 пожеж, врятовано на пожежах 22 особи і не допущено знищення вогнем 353 будівель та 29 од. техніки. Під час пожеж загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 2 млн 569 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 293 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 957 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 24 особи.