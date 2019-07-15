Сьогодні відзначають День українських миротворців. Сирський привітав воїнів із професійним святом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Свято встановлене постановою ВР України від 21 травня 2013 року. Саме цього дня в 1992 році з місії в Боснії почалася участь українських військовослужбовців в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в "гарячих точках" світу.
З професійним святом українських миротворців привітав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, якого цитує пресслужба Міноборони: "Від особового складу об’єднаних сил та себе особисто щиро вітаю Вас з нагоди святкування професійного свята — Дня українських миротворців!
З 1992 року українські миротворці несуть службу на різних континентах, у складі багатьох міжнародних сил з підтримки миру, демонструючи високий фаховий рівень та вірність обов’язку. Це безпосередньо сприяє зростанню авторитету України на світовій арені як надійного партнера та впливового суб’єкта міжнародної безпеки".
Сирський зазначив, що сьогодні українські миротворці є одними з найавторитетніших у світі, адже багато хто з них має досвід бойових дій на Сході України.
Висловлюю подяку Вам за неоціненний вклад у забезпечення миру в усьому світі, а також за участь в бойових діях в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Сердечно зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я та благополуччя, мирного неба та добробуту. Впевнений, що спільними зусиллями ми досягнемо Перемоги!" - резюмував командувач ОС.
Зазначимо, 29 травня в Україні також відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй.