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15.07.19 10:41

Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко

У наступному складі парламенту, який буде сформований після виборів 21 липня, партія "Європейська Солідарність" буде насамперед відстоювати стратегічні інтереси українського народу, захищати європейські та євроатлантичні перспективи нашої держави.

Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання. У 2023-му році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО. У грудні цього року ми маємо включити це питання у порядок денний саміту НАТО", – зазначив Петро Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України, при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити Уряд – заявив Порошенко.

"Європейська Солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив Порошенко.

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