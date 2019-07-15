Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання. У 2023-му році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО. У грудні цього року ми маємо включити це питання у порядок денний саміту НАТО", – зазначив Петро Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України, при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити Уряд – заявив Порошенко.

"Європейська Солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив Порошенко.