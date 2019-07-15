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15.07.19 10:46

КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування

У понеділок вранці, 15 липня, безпосередньо перед відкриттям контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, о 05:45 від невідомої особи до служби "102" Національної поліції України надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське".

КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цивільних осіб, які чекали початку роботи перед контрольним пунктом, і весь персонал, який здійснює контрольно-перевірочні операції, евакуювали в безпечне місце. Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки.

Решта КПВВ на лінії розмежування відкрилися згідно з літнім графіком роботи і функціонують у штатному режимі.

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