Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець, який переховувався від кримінального переслідування за розбійний напад у складі групи і завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, прибув на територію України поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника в місті Енергодар Запорізької області.

Зараз щодо затриманого застосовано екстрадиційний арешт і вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження щодо використання підроблених офіційних документів.

Нагадаємо, раніше іноземця, підозрюваного у вбивстві та розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві. Громадянин Туреччини підозрюється в скоєнні вбивства та участі в злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення.

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