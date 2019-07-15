Вихідці з України на другому місці серед лікарів-іноземців у Чехії

За даними Лікарської палати Чехії, нині в країні працює понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, переважно зі Словаччини, України та Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Далі розташовуються Польща і Білорусь. На думку члена Лікарської палати Міхала Сойки, приплив лікарів звідти викликаний гіршим станом медицини в цих країнах.

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"Ми маємо вигоду від того, що ці фахівці вивчать чеську мову і залишаться тут. Головне, щоб ми не стали перевалочною станцією, через яку вони поїдуть до Німеччини або Австрії", - наголосив Сойка в інтерв'ю "Чеському Радіо". Як нагадує МОЗ ЧР, під час проходження так званої апробації лікарі-іноземці мають, крім іншого, підтвердити своє знання чеської мови.