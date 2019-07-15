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15.07.19 11:20

Зеленський запропонував призупинити екоінспекції в морських портах до врегулювання цих питань новим парламентом

Президент України Володимир Зеленський запропонував призупинити перевірки суден у морських портах України співробітниками Державної екологічної інспекції на два місяці до того, як новообраний парламент почне ухвалювати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми.

Про це пише Інтерфакс Україна.

"Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, ухвалюватиме ці закони, всі екозакони і т. і., але поки що нормальне рішення, правоохоронні органи нам зараз допоможуть з цією ситуацією, а ви поки що можете заборонити вхід. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - сказав він на нараді з питань розвитку морських портів України в суботу в Одесі.

Відповідаючи на зауваження про те, що страждатиме екологія Чорного моря, Зеленський сказав: "якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз порушили це питання, я б вам повірив".

Як повідомлялося, в квітні група компаній "ТІС" заявила про зловживання Держекоінспекції під час екологічного контролю суден у портах

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову Кабміну №367 від 27 березня 2019 року "Щодо деяких питань дерегуляції господарської діяльності", яка, зокрема, скасовує контроль суднового ізольованого баласту і необхідність узгодження з Державною екологічною інспекцією технології перевантаження з кожного виду вантажів для суден, що перебувають у морських портах України.

Раніше українські портові компанії неодноразово інформували про зловживання Держекоінспекції при екологічному контролі суден у портах. Зокрема, в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) заявляли, що працівники інспекції безпідставно відмовляють у проставленні штампів в екологічних деклараціях, вимагаючи проведення відбору проб ізольованого баласту судна для лабораторного аналізу на предмет наявності забруднюючих речовин, що не передбачено законодавством України.

Однак 9 липня координатор логістичного комітету ЄБА Ярина Скороход повідомила, що компанії-члени асоціації майже щотижня повідомляють про спроби екологічних інспекторів накласти на власників суден штраф за забруднення акваторії морського порту, тоді як постанова Кабінету міністрів №367 скасувала ці повноваження. "Бізнес занепокоєний такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладання штрафів", – цитує прес-служба ЄБА Ярину Скороход.

ЄБА звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та уряду з проханням взяти під контроль дотримання законодавства в морських портах.

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