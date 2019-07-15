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15.07.19 11:34

На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату. ФОТОрепортаж

Невідомий кинув гранату "РГД-5" на подвір’я приватного будинку підприємця в Рівному. Поліцейські встановлюють обставини вибуху гранати.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Вибух стався сьогодні вночі, близько 2:40, на подвір’ї будинку на вул. Ботанічна.

На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату 01

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що невідома особа, перебуваючи біля воріт обійстя, кинула гранату "РГД-5". Її уламки направили на експертизу. Також з місця події вилучили запал до боєприпасу.

На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату 02

Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, гаражні ролетні ворота та автомобіль Audi Q7, який був припаркований на подвір’ї.

На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату 03

На момент злочину в будинку перебував підприємець і його дружина. Ніхто з них не постраждав. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату 04

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