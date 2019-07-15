Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Finbalance".

Суд констатував, що до ТОВ "Приватофіс" "не може бути застосовано запобіжний захід кримінально-правового характеру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі, конфіскація", а "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням".

Згідно із судовими матеріалами, "Приватбанк" надав кредит для ТОВ "Приватофіс". При цьому в заставу для фінустанови були передані частки в статутному капіталі компанії-позичальника, власниками яких є в т.ч. ТОВ "Тайлон", ТОВ "Ел Ті Груп", ТОВ "Агентство Новий світ", ТОВ "Зернопоставки-М".

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Наразі Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу за позовом "Приватбанку" до згаданих компаній, а також ТОВ "Канделла", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів" про звернення стягнення на їх частки в статутному капіталі ТОВ "Приватофис" (за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016) в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Приватофис" на суму 689 млн грн.

Однак на цей момент розгляд цих спорів суди призупинили до винесення рішення у справах, в яких "Приватбанк" просить суддів визнати недійсною односторонню угоду у формі заяви ТОВ "Приватофіс" про зарахування зустрічних однорідних вимог.