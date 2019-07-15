Заяви Разумкова щодо місцевих референдумів із декомунізації свідчать про його незнання законодавства, - В'ятрович

Про це в ефірі "Прямого" заявив директор Інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Заяви пана Разумкова щодо місцевих референдумів з приводу декомунізації свідчать про його незнання законодавства. Назви до декомунізації пропонувались саме місцевими громадами", - заявив він.

Декомунізацію, підкреслив директор УІНП, "в цілому можна вважати ефективною реформою". В'ятрович не бачить причин для ревізії, не вірить в те, що це можливо, і вважає, що "будь-які спроби закінчаться поразкою".

Прецедент з рекомунізацією в Харкові історик-чиновник вважає "спробами реваншу".

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"Ми поки що говоримо про спроби реваншу. Ми їх намагаємось зупинити юридичним шляхом", - додав він.

Якщо юридичний метод не допоможе, зазначив В'ятрович, можливі громадські протести.

"Одна з головних тез проти декомунізації, яку я чув протягом п'яти років, це те, що вона неважлива і тому не потрібна, відволікає увагу і ресурси від дійсно необхідних реформ, що людям байдуже до комуністичних символів. Але тепер, після фактичного завершення декомунізації та зміни влади, вона стала вкрай актуальною для наших опонентів. Повертати комуністичні назви вулицям стало важливіше, ніж ремонтувати дороги, а відновлення пам'ятників Жуковим повинно компенсувати низькі пенсії", - зіронізував В’ятрович.

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Раніше Д.Разумков заявив, що питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах.