Спецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

"Ми зробили ще один крок до миру: від сьогодні від моста у Станиці Луганській до першого пункту пропуску на нашому боці людей похилого віку та інвалідів буде підвозити спеціалізований автобус.

Довжина "дороги життя" - всього 800 метрів по нульовці, але для багатьох після екстремального спуску з дерев’яного моста вони були справжнім випробуванням", - написав він.

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Водночас Клименко наголосив, що навряд чи добра воля української сторони буде позитивно сприйнята "керівництвом ЛНР", яке, навпаки, ще рік тому ускладнило людям дорогу до України.

"Тому побоюємось провокацій, до яких можуть вдатися прибічники "молодої республіки": випадкове потрапляння людей під колеса, якісь дрібні терористичні акти, будь-які дії з метою припинення курсування автобусу.

Тому, шановні земляки, будьте пильними та обережними! Все буде Україна!" - додав він.

Фото: Клименко/Facebook





