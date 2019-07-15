"Від сьогодні Нацполіція переведена на посилений варіант несення служби", - Фацевич. ІНФОГРАФІКА

Про це сьогодні, 15 липня, повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За його словами, з неділі почалося завезення бюлетенів на виборчі дільниці. Тому з понеділка особовий склад Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби.

"Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка перебуває на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу", – зазначив Фацевич.

Також він повідомив, що від початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 4157 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (2587 фактів) і підкупом виборців (422). Водночас зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна.

Загалом від початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 210 фактами. Зокрема, 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53 кримінальних проваджень пов’язані з проведенням виборчої кампанії. Також складено 817 адміністративних протоколів.

Найбільше протоколів – 591 – складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без передбаченої законодавством інформації. За порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях складено 117 протоколів.

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