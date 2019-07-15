ЦВК завершила реєстрацію іноземних спостерігачів на виборах у Раду: зареєстровано 1719 осіб від 22 міжнародних організацій та 12 держав

Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала в понеділок 90 офіційних спостерігачів - від Світового конгресу українців, 8 - від Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ, 19 - від Комітету "За відкриту демократію", 19 - від Українського конгресового комітету Америки, 1 - від міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 1 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 2 - від Європейської платформи за демократичні вибори, 18 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 15 - від Європарламенту, 7 - від Міжнародної фундації за належне врядування (IFBG), 6 - від міжнародної громадської асоціації "Вибори і демократія", 61 - від ПА ОБСЄ, 42 - від США, 16 - від Польщі, 1 - від Словаччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Таким чином, 15 липня 2019 року Комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 р. Всього зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів", - підсумували в Центрвиборчкомі.

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