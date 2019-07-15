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15.07.19 12:29

Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура

У столиці Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 28-річному чоловікові, який в одному з розважальних торгових центрів столиці вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика.

Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

Зловмисник, під приводом оплати послуг малолітньої дитини з роздачі листівок, заманив останнього до підсобного приміщення, де вчинив стосовно дитини розпусні дії, задовольняючи при цьому свої статеві пристрасті.

У п’ятницю, 12.07.2019, після того, як хлопець розповів батькам про те, що трапилось, працівниками поліції шляхом проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій зловмисника було затримано.

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За результатом слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У вчиненому молодик зізнався.

13.07.2019 за клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 щодо підозрюваного Дарницьким районним судом м. Києва застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення застави.

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