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15.07.19 12:44

"Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн

НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка діятиме в липні, і знижує ціну газу для споживачів за ПСО на цей місяць на 11,7% - до 4 905,67 грн за 1 тис. куб. м.

"Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

"Отже, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії уточнили, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

"Це вже друге поспіль зниження вартості газу "Нафтогазом": у червні вартість газу була знижена на 436 грн, або на 7,3% порівняно з травнем", - додали в НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, згідно з домовленостями України з Міжнародним валютним фондом, з 1 січня 2020 року ціни на газ мають зрости до 12 300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, має формуватися з огляду на два чинники - собівартість українського газу і супутні послуги та його імпорт. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його купити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

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