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15.07.19 12:50

Лукашенко прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну на форум регіонів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів у Житомирі.

Лукашенко прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну на форум регіонів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БелТА", про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на форум регіонів у Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", - сказав Сокол.

Як повідомлялося, II Форум регіонів України та Білорусі відбудеться в Житомирі у 2019 році.

I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

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