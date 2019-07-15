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15.07.19 13:28

В Україну від початку року не пропустили 4670 громадян РФ, - Держприкордонслужба

В Україну від початку 2019 року не змогли в'їхати 4670 громадян Російської Федерації.

В Україну від початку року не пропустили 4670 громадян РФ, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За минулу добу відмовили у в'їзді 33 громадянам РФ. Загалом від початку року це майже вже 4670 громадян", - сказав Демченко.

Він зазначив, що серед основних причин відмови у в'їзді була неможливість підтвердити мету свого візиту.

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"Були також ті, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. Якщо таких виявляли на кордоні, то їм відмовляли у в'їзді. Крім того, це супроводжується забороною на в'їзд в Україну терміном щонайменше на 3 роки", - розповів Демченко.

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