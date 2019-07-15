Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає Цензор.НЕТ.

"16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого, закон визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом", - наголошується в повідомленні.

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Зокрема, згідно з ч.4 ст. 18 цього закону, "матеріали передвиборчої агітації, які транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі інтернет, виконуються державною мовою".

Крім того, матеріали передвиборчої агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їхні результати, а також політична реклама, передвиборча агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

Відповідно до частини 5 ст. 18 "в порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України".

Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборої агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року.