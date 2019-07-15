ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За наслідками досудового розслідування складено обвинувальний акт, за яким колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень і вчиненні інших злочинів на виконання злочинних наказів вищестоящого керівництва, спрямованих на перешкоджання проведенню мітингів, зборів та демонстрацій громадян. Як наслідок, підпорядкованими вказаній особі працівниками спецпідрозділів МОП "Беркут" МВС України було застосовано надмірне фізичне насильство та спеціальні засоби, у тому числі з метою залякування учасників мирних акцій протесту 10 та 11 грудня 2013 року на вул. Інститутській, 22.01.2014 року на вулицях Михайла Грушевського, Хрещатик та Європейській площі, 18.02.2014 на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської, на Садовій вулиці та Кріпосному провулку, у результаті чого вбито 3 учасників акцій протесту, а 99 з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На чоловіка склали обвинувальний акт за статтями "Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці", "Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", "Перевищення влади або службових повноважень", "Залишення в небезпеці", "Умисне тяжке тілесне ушкодження"і "Умисне вбивство". Обвинувальний акт направили до Печерського районного суду.

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"Управлінням за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України продовжується системна робота з розслідування, розкриття злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках, всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин для забезпечення встановлення об’єктивної істини у кримінальних провадженнях цієї категорії та притягнення винних до відповідальності", - підсумували в ГПУ.