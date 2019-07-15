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15.07.19 13:32

ФСБ повідомляє про затримання українців на адмінмежі з Кримом

У кримському прикордонуправлінні ФСБ Росії повідомили про затримання 15 липня на адмінмежі з окупованим Кримом двох громадян України.

ФСБ повідомляє про затримання українців на адмінмежі з Кримом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії", за даними пресслужби російського відомства, затримані перебували "у федеральному і міждержавному розшуку".

Зокрема, у відомстві стверджують, що один із затриманих "підозрюється у вбивстві", яке він нібито вчинив на території Криму, а другого шукають органи правопорядку Молдови "за керування транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп'яніння".

Повідомляється, що затримані українці були передані силовикам.

Імена та прізвища українців не вказані. Коментарі затриманих відсутні.

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