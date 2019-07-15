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15.07.19 14:17

Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ВІДЕО+ФОТО

Колишній радник міністра оборони і кандидат у народні депутати Юрій Бірюков обурений непослідовністю заяв глави ДБР Романа Труби щодо партії нібито бракованих бронежилетів, експертиза за якими ще не була проведена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Бірюкова, щойно Труба (глава ДБР. - Ред.) на камеру заявив таке:

- претензій щодо бронежилетів минулих років випуску - немає;
- увесь гармидер зчинився через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу щодо цієї партії ще не проводили;
- були якісь "слідчі дії" щодо тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.

"Звідси, матері його лихо, запитання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 із 5 бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!" - обурився кандидат у нардепи.

Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 01

Водночас нині у будівлі ДБР зібралися активісти, які вимагають припинити розслідування, ініційовані ДБР за заявами Портнова. Зокрема, активісти партії "Європейська Солідарність" вимагають негайно припинити політично вмотивовані переслідування волонтерів і добровольців, які з 2014 року протистоять російській агресії.

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Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 02

"Події останніх тижнів показали, що Директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби Безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідерка молодіжного крила Партії "ЄС", кандидат у народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 03
Фото: сайт "Європейська Солідарність"

Лідер молодіжної організації "Європейської Солідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів у народні депутати від Партії "Європейська Солідарність".

"Ніхто не заблокував роботу із закупівлі, яку проводить міністерство. Будь ласка, продовжуйте і купуйте. Ми вилучили партію бронежилетів, яка, за попередніми даними і за даними, здобутим під час оперативно-технічних заходів, доводиться, що вони прострілюються. Більше того, ми провели слідчу дію, це не була експертиза, а слідча дія, яка попередньо підтвердила, що вони (бронежилети. - Ред.) прострілюються. Ми вилучили тільки одну партію і не заблокували закупівлі. Коли ми проведемо експертизу - ми ухвалимо рішення. Ми не наклали жодної заборони", - заявив Труба на зустрічі з нардепами, додавши, що ДБР під час проведення слідчих дій якнайшвидше передаватиме в Міноборони вилучені зразки-еталони.

"Ми не говоримо про інші бронежилети, ми говоримо про єдину партію, яку ми вилучили. 11 тис. бронежилетів. ...Прошу, не політизуйте ситуацію, там немає політики. У кожній системі є люди, які не гідні там працювати. Мій обов'язок, якщо є вина таких людей - довести, і вони мусять піти в суд, а суд вже розбереться. Не політизуйте. Є всі підстави проводити обшуки і говорити, що бронежилети прострілюються. Немає тут політики і популізму", - резюмував Труба.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.

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