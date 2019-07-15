Денісова: Сподіваюся 16 липня обмінятися з Москальковою списками затриманих українців і росіян

Про це сказала Денісова на спільній пресконференції з російським омбудсменом у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Завтра, я сподіваюся, під час нашої зустрічі ми обміняємося списками наших громадян на територіях України та Росії, які перебувають у місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати", - сказала Денісова.

"Ми продовжимо співпрацю і говоримо про те, що нам треба передати одна одній списки наших громадян. Ми проведемо верифікацію цих громадян, яких утримують, і проводитимемо можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення", - пояснила Денісова.

Москалькова також зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві.

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