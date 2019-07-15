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15.07.19 14:04

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа вирок італійського суду військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.

"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.  Його  засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 01

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