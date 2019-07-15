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15.07.19 13:56

Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України

В умовах військового протистояння з РФ тема щодо особливого статусу російської мови і двопалатного парламенту, у якому "будуть представлені штучно створені анклави, які говорять російською - це федералізація України на умовах Росії".

Турчинов: Головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України

Про це, як повідомили в пресслужбі Олександра Турчинова, він сказав в інтерв'ю LB.UA.

"Це перетворення унітарної держави на федеративну або навіть на конфедерацію. Це припинення існування незалежної України, припинення європейської і євроатлантичної інтеграції. Це повернення під протекторат Росії", - наголосив він, додавши, що головна загроза змін до Конституції - це втрата унітарної незалежної України.

За словами Олександра Турчинова, для росту і процвітання держави потрібна стабільність. "В її основі - базові правила і закони, які пропрацювали не п’ять, а хоча б 50 років", - підкреслив він, додавши, що якщо кожні п‘ять років нова влада буде змінювати Конституцію, це призведе до розбалансування і зміни усього базового законодавства, що аж ніяк не сприяє стабільності. "Відсутність стабільності унеможливлює зростання економіки і залучення інвестицій. Це беззмістовний біг по колу", - сказав він.

Повністю з інтерв‘ю можна ознайомитися за посиланням.

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