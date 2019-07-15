Вночі в районі Водяного зав'язався бій з ДРГ окупантів, ворог поспіхом відступив, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні вночі, близько 02.30, нашим спостерігачем у районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались в напрямку села Водяне. Під час наближення противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив", - повідомив він.

За словами речника Міноборони, нині втрати противника уточнюються.

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Також він додав, що на місці бойового зіткнення українськими захисниками знайдено рештки РПГ-7В і пошкоджений АК-74.

"Втрат серед особового складу бригади немає", - додав Гуцуляк.